В Южном городе сделают набережную за 59,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:41 2019-04-30T16:06:34+03:00

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В жилом районе Южный город появится собственная набережная. Ее обустроят вдоль правого берега реки Подстепновка в границах 2 и 3 очередей застройки района. Сейчас МБУ «Управление градостроительства и ЖКХ» Волжского района ищет подрядчика для этих целей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

- На обустройство набережной планируется направить 59,5 млн рублей из областного и районного бюджетов. Подрядчик будет определен по итогам торгов 20 мая. Он должен будет приступить к работам в июле 2019 года, а завершить их — в сентябре 2020 года, - говорится в документах закупки.

Согласно техзаданию, на набережной сделают велодорожки, детскую площадку, спорткомплекс с турникетами и скалодром. Также там обустроят туалет, скамьи, урны, разобьют газоны и высадят рябину, барбарис и японскую иву.

ИСТОЧНИК KP.RU