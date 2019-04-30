2019-04-30T19:03:00+03:00
Спорт

«Крылья Советов» отметят день рождения 5 мая на игре с «Уфой»

Сама игра начнется в 15:00, а праздничная программа в 13:00
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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3 мая «Крыльям Советов» исполнится 77 лет.3 мая «Крыльям Советов» исполнится 77 лет.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» отметят день рождения, который будет 3 мая, на игре с «Уфой» на «Самара Арене» 5 мая. Матч начнется в 15:00, зрителей начнут пускать в 13:00, сообщает пресс-служба «КС».

- 3 мая «Крыльям Советов» исполнится 77 лет. В 1942 году наша команда провела свой первый официальный матч. Праздновать свой день рождения в этом году «Крылья» будут 5 мая, на игре 27-го тура с «Уфой», - говорится в сообщении.

На 2 гейте (2 вход) болельщиков будут ждать выступление группы «Мадам Брошкина», фотозона и аквагрим.

- На площадках у стадиона атмосферу праздника будут поддерживать артисты театра «Пластилиновый дождь». На 3 гейте будет выступать кавер-группа «HolidayZ». Здесь желающие смогут также посетить выставку ретро-автомобилей и воспользоваться услугами аквагримера и аниматоров, - уточнили в «Крыльях».

ИСТОЧНИК KP.RU

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