«Крылья Советов» отметят день рождения 5 мая на игре с «Уфой»
«Крылья Советов» отметят день рождения, который будет 3 мая, на игре с «Уфой» на «Самара Арене» 5 мая. Матч начнется в 15:00, зрителей начнут пускать в 13:00, сообщает пресс-служба «КС».
- 3 мая «Крыльям Советов» исполнится 77 лет. В 1942 году наша команда провела свой первый официальный матч. Праздновать свой день рождения в этом году «Крылья» будут 5 мая, на игре 27-го тура с «Уфой», - говорится в сообщении.
На 2 гейте (2 вход) болельщиков будут ждать выступление группы «Мадам Брошкина», фотозона и аквагрим.
- На площадках у стадиона атмосферу праздника будут поддерживать артисты театра «Пластилиновый дождь». На 3 гейте будет выступать кавер-группа «HolidayZ». Здесь желающие смогут также посетить выставку ретро-автомобилей и воспользоваться услугами аквагримера и аниматоров, - уточнили в «Крыльях».
ИСТОЧНИК KP.RU