Все живы: в Самарской области перевернулась легковушка

СЕГОДНЯ 11:58 2019-05-01T12:01:05+03:00

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В Кинельском районе Самарской области произошло ДТП. В районе села Богдановка перевернулась иномарка. Рено Логан вылетел с дороги недалеко от автозаправочной станции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/706381" frameborder="0"></iframe> ДТП в Кинельском районе Самарской области.

- В машине, кажется, было два человека. Женщина и мужчина. К счастью, оба живы. Женщина повредила руку, вероятно, ей понадобиться помощь медиков. Авто сильно помято. Сложно сказать, что же там произошло, но хорошо, что все живы, - рассказали корреспондентам КП-Самара очевидцы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/706382" frameborder="0"></iframe> Авария перед Багдановкой.

ИСТОЧНИК KP.RU