Все живы: в Самарской области перевернулась легковушка
ДТП произошло перед Богдановкой
Машины получила серьезные поврежденияФото: Евгения ВАСИНА
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В Кинельском районе Самарской области произошло ДТП. В районе села Богдановка перевернулась иномарка. Рено Логан вылетел с дороги недалеко от автозаправочной станции.
ДТП в Кинельском районе Самарской области.
- В машине, кажется, было два человека. Женщина и мужчина. К счастью, оба живы. Женщина повредила руку, вероятно, ей понадобиться помощь медиков. Авто сильно помято. Сложно сказать, что же там произошло, но хорошо, что все живы, - рассказали корреспондентам КП-Самара очевидцы.
Авария перед Багдановкой.
ИСТОЧНИК KP.RU