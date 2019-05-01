2019-05-01T12:01:05+03:00
Происшествия

Все живы: в Самарской области перевернулась легковушка

ДТП произошло перед Богдановкой
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Машины получила серьезные поврежденияМашины получила серьезные поврежденияФото: Евгения ВАСИНА
Изменить размер текста:

В Кинельском районе Самарской области произошло ДТП. В районе села Богдановка перевернулась иномарка. Рено Логан вылетел с дороги недалеко от автозаправочной станции.

ДТП в Кинельском районе Самарской области.

- В машине, кажется, было два человека. Женщина и мужчина. К счастью, оба живы. Женщина повредила руку, вероятно, ей понадобиться помощь медиков. Авто сильно помято. Сложно сказать, что же там произошло, но хорошо, что все живы, - рассказали корреспондентам КП-Самара очевидцы.

Авария перед Багдановкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24