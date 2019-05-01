Жительница Самары в клипе Rammstein показала голую грудь

СЕГОДНЯ 12:47 2019-05-01T12:47:41+03:00

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Самарчанка Алена Макеева снялась в новом клипе популярной немецкой рок-группы Rammstein. Клин снимали на песню Radio. Наша землячка предстала в образе Марианны – женщины-символа Французской республики и революции с картины Эжена Делакруа «Свобода на баррикадах».

В клипе Rammstein на груди самарчанки на немецком написано «Мое радио принадлежит только мне».

- Почувствовать себя революционершей на баррикадах - непередаваемые ощущения. Ни холод, ни промокшие ноги, ни длительность процесса не смогли испортить невероятное ощущение счастья, - рассказала Алена.

Кстати, премьера клипа Radio состоялась 26 апреля этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU