МЧС: в ближайшие часы в Самарской области усилится ветер

СЕГОДНЯ 11:16 2019-05-02T11:16:04+03:00

По данным Приволжского УГМС, сегодня, 2 мая, в области +14… +16. Небольшой и умеренный дождь. Возможна гроза. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей региона предупреждают – нельзя стоять под деревьями, около зданий и за остановками

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В Самарской области днем в четверг, 2 мая, усилится ветер. Об этом предупреждают в региональном ГУ МЧС России по Самарской области. Спасатели со ссылкой на синоптиков сообщают о сильном юго-восточном ветре, порывы которого будут достигать 20-25 метров в секунду.

Жителям региона рекомендуют не выходить на улицу без необходимости, не стоять под деревьями, за остановками общественного транспорта и около зданий. Кроме того, необходимо следить за детьми.

По данным Приволжского УГМС, сегодня, 2 мая, в области +14… +16. Небольшой и умеренный дождь. Возможна гроза.

ИСТОЧНИК KP.RU