МЧС: в ближайшие часы в Самарской области усилится ветер
Жителей региона предупреждают – нельзя стоять под деревьями, около зданий и за остановками
По данным Приволжского УГМС, сегодня, 2 мая, в области +14… +16. Небольшой и умеренный дождь. Возможна гроза.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области днем в четверг, 2 мая, усилится ветер. Об этом предупреждают в региональном ГУ МЧС России по Самарской области. Спасатели со ссылкой на синоптиков сообщают о сильном юго-восточном ветре, порывы которого будут достигать 20-25 метров в секунду.
Жителям региона рекомендуют не выходить на улицу без необходимости, не стоять под деревьями, за остановками общественного транспорта и около зданий. Кроме того, необходимо следить за детьми.
По данным Приволжского УГМС, сегодня, 2 мая, в области +14… +16. Небольшой и умеренный дождь. Возможна гроза.
ИСТОЧНИК KP.RU