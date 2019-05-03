Жители Самарской области засняли на видео песчаный смерч

СЕГОДНЯ 08:20 2019-05-03T08:20:20+03:00

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В четверг, 2 мая, жители Ставропольского района стали свидетелями необычного природного явления. На трассе Ягодное - Подстепки ранним утром они заметили смерч.

- Я на дачу ехал, а тут смотрю - смерч в поле. Песчаный столб довольно высокий был, - поделился в соцсетях очевидец.

Отметим, что специалисты называют это явление пыльным или песчаным вихрем. Он представляет собой вихревое движение воздуха, возникающее у поверхности земли в малооблачную погоду. Обычно его можно наблюдать в течение нескольких секунд или одной-двух минут. Этот вихрь поднимает с поверхности земли пыль, песок и мелкие камешки, а затем переносит их. По предварительным данным, вчерашний пыльный вихрь никому не нанес вреда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/706587" frameborder="0"></iframe> В районе трассы Ягодное - Подстепки 2 мая "прошелся" песчаный смерч.

ИСТОЧНИК KP.RU