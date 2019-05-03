2019-05-03T08:20:20+03:00
Общество

Жители Самарской области засняли на видео песчаный смерч

Необычное явление удалось зафиксировать 2 мая на трассе Ягодное - Подстепки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Высокий песчаный столб жители региона заметили ранним утром в полеВысокий песчаный столб жители региона заметили ранним утром в полеФото: скриншот с видео
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В четверг, 2 мая, жители Ставропольского района стали свидетелями необычного природного явления. На трассе Ягодное - Подстепки ранним утром они заметили смерч.

- Я на дачу ехал, а тут смотрю - смерч в поле. Песчаный столб довольно высокий был, - поделился в соцсетях очевидец.

Отметим, что специалисты называют это явление пыльным или песчаным вихрем. Он представляет собой вихревое движение воздуха, возникающее у поверхности земли в малооблачную погоду. Обычно его можно наблюдать в течение нескольких секунд или одной-двух минут. Этот вихрь поднимает с поверхности земли пыль, песок и мелкие камешки, а затем переносит их. По предварительным данным, вчерашний пыльный вихрь никому не нанес вреда.

В районе трассы Ягодное - Подстепки 2 мая "прошелся" песчаный смерч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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