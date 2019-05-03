Студенты СамГУПС с помощью «лошадки» и «Карлсона» постигали азы актерского мастерства

СЕГОДНЯ 09:31 2019-05-03T09:31:32+03:00

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Студенты Самарского государственного университета путей сообщения в рамках театрального фестиваля «Дорога к искусству» приняли участие в мастер-классе по актерскому мастерству. Необычный урок для молодых людей провела актриса Самарского академического театра драмы имени Максима Горького Елена Ивашечкина.

На этом занятии студенты СамГУПС учились правильной подаче звука, постановке дыхания, а также узнали приемы, которые помогают чувствовать себя свободными и раскрепощенными перед большой аудиторией. В этом им помогли такие упражнения, как «лошадка», «Карлсон», «лыжи» и многие другие. Поначалу запускать «юлу» или грести на воображаемых байдарках молодым людям было неловко, но потом они вошли во вкус и с удовольствием выполняли задания актрисы.

Отметим, что подобные занятия очень полезны для тех, кто выступает перед публикой, что нередко приходится делать студентам при защите своей работы перед преподавателями и сокурсниками. Эти упражнения должны помочь молодым людям овладеть ораторским искусством, чтобы в дальнейшем презентовать себя с наилучших сторон.

ИСТОЧНИК KP.RU