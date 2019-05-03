В Самаре на улице Ровной сгорел частный дом
Вечером в четверг, 2 мая, в Куйбышевском районе Самары произошел серьезный пожар. Там около 20:30 на улице Ровной, 43 загорелся одноэтажный частный дом.
- Столб дыма и пламя издалека видно было. Там как будто даже что-то рвануло, - рассказали очевидцы в соцсетях.
На место происшествия выезжали несколько пожарных расчетов. Известно, что в результате случившегося никто не пострадал. По предварительным данным, на момент ЧП в доме никого не было. Как отмечают местные жители, дом был деревянный и очень старый. Он был построен в 40-х годах прошлого столетия. Что стало причиной пожара, пока не известно. Установить все обстоятельства случившегося предстоит специалистам.
Пожар на улице Ровной в Куйбышевском районе Самары 2.05.2019.
ИСТОЧНИК KP.RU