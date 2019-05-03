В Самаре на улице Ровной сгорел частный дом

СЕГОДНЯ 10:01 2019-05-03T10:01:43+03:00

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Вечером в четверг, 2 мая, в Куйбышевском районе Самары произошел серьезный пожар. Там около 20:30 на улице Ровной, 43 загорелся одноэтажный частный дом.

- Столб дыма и пламя издалека видно было. Там как будто даже что-то рвануло, - рассказали очевидцы в соцсетях.

На место происшествия выезжали несколько пожарных расчетов. Известно, что в результате случившегося никто не пострадал. По предварительным данным, на момент ЧП в доме никого не было. Как отмечают местные жители, дом был деревянный и очень старый. Он был построен в 40-х годах прошлого столетия. Что стало причиной пожара, пока не известно. Установить все обстоятельства случившегося предстоит специалистам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/706597" frameborder="0"></iframe> Пожар на улице Ровной в Куйбышевском районе Самары 2.05.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU