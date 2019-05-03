В Новокуйбышевске мужчина едва не утонул при попытке проехать дамбу на квадроцикле

СЕГОДНЯ 10:37 2019-05-03T10:37:13+03:00

Спасатели достали из воды и мужчину, и его квадроцикл / Фото: gorodnsk63.ru

Изменить размер текста: A A

На Волге в поселке Гранный г.о. Новокуйбышевск произошло ЧП. Там в районе дамбы едва не утонул водитель квадроцикла.

- Двое мужчин решили проехать на своей технике затопленный участок дамбы. Одному это удалось, а вот второго снесло течением вместе с квадроциклом. К счастью, водитель успел зацепиться за ветку, - передает gorodnsk63.ru слова очевидцев.

По предварительным данным, мужчине пришлось провести в воде около получаса, пока до него не добрались спасатели. Они подплыли к пострадавшему на лодке и подняли его на борт, а потом достали из реки и его квадроцикл.

ИСТОЧНИК KP.RU