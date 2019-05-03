Песчаный смерч в Самарской области 2 мая попал на видео

СЕГОДНЯ 12:02 2019-05-03T12:02:49+03:00

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В соцсетях появилось видео песчаного смерча, который засняли жители Самарской области утром в четверг, 2 мая. По словам очевидцев, столб пыли был замечен в поле недалеко от трассы Ягодное - Подстепки в Ставропольском районе.

- Утром я отправился на дачу. Еду по трассе, а тут смотрю - в поле смерч. Песчаный столб довольно высокий был, - рассказал очевидец.

По словам местных жителей, песчаный смерч был виден и со стороны поселка Узюково. По предварительным данным, он никому не нанес вреда. Как отмечают специалисты, подобное природное явление, которое так удивило жителей Самарской области, называется пыльный или песчаный вихрь. Он представляет собой вихревое движение воздуха, возникающее у поверхности земли в малооблачную погоду. Этот вихрь поднимает в воздух пыль, песок и мелкие камни, а потом переносит их в другое место, иногда даже на большие расстояния. Обычно "срок жизни" такого вихря составляет от нескольких секунд до двух минут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/706587" frameborder="0"></iframe> В районе трассы Ягодное - Подстепки 2 мая "прошелся" песчаный смерч.

ИСТОЧНИК KP.RU