2019-05-03T12:15:42+03:00
Общество

В Тольятти ищут пропавшего неделю назад 13-летнего подростка

Мальчик не выходит на связь с близкими с 26 апреля
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДПСО "Лиза Алерт"Фото: ДПСО "Лиза Алерт"
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В Тольятти родственники и волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" разыскивают 13-летнего Александр Кузнецова. В минувшую пятницу, 26 апреля, подросток ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Приметы Александра: рост 150 см, худощавого телосложения, светлые короткие волосы, серо-зеленые глаза. В день исчезновения мальчик был одет в серую ветровку, сине-зеленую футболку, светло-серые спортивные брюки и темно-серые кроссовки.

В настоящее время время ведется инфопоиск. Волонтеры просят откликнуться всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка. Инфорг поиска от ДПСО "Лиза Алерт" - Наталья, телефон: 89277344687.

ИСТОЧНИК KP.RU

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