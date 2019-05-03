В Тольятти ищут пропавшего неделю назад 13-летнего подростка
В Тольятти родственники и волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" разыскивают 13-летнего Александр Кузнецова. В минувшую пятницу, 26 апреля, подросток ушел из дома и до сих пор не вернулся.
Приметы Александра: рост 150 см, худощавого телосложения, светлые короткие волосы, серо-зеленые глаза. В день исчезновения мальчик был одет в серую ветровку, сине-зеленую футболку, светло-серые спортивные брюки и темно-серые кроссовки.
В настоящее время время ведется инфопоиск. Волонтеры просят откликнуться всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка. Инфорг поиска от ДПСО "Лиза Алерт" - Наталья, телефон: 89277344687.
ИСТОЧНИК KP.RU