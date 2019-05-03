Сызранская спортсменка завоевала чемпионский титул на первенстве России по тхэквондо

СЕГОДНЯ 13:03 2019-05-03T13:03:23+03:00

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В четверг, 2 мая, в Хабаровске стартовало первенство России по тхэквондо ВТФ среди юниоров и юниорок в возрасте 15-17 лет. В соревнованиях принимают участие спортсмены из многих регионов страны, в том числе и из Самарской области. Сегодня, 3 мая, стало известно, что в копилке самарских спортсменов добавилось наград. "Золото" турнира выиграла сызранка Алина Файзулина.

- Алина Файзулина завоевала чемпионский титул в весовой категории до 42 кг. Она является воспитанницей сызранской спортивной школы олимпийского резерва № 2. Ее тренирует Сергей Турутин, - рассказали представители СШОР № 2.

Отметим, что в финале соревнований противницей Алины Файзулиной выступила Анна Титаренко из Тольятти. Представительница Автограда заняла второе место. Также на первенстве России отличился и самарец Александр Якиманский. Он завоевал бронзовую медаль.

ИСТОЧНИК KP.RU