Не пугайтесь: 4 мая во время репетиции Парада Победы в Самаре прогремят несколько залпов

СЕГОДНЯ 13:31 2019-05-03T13:31:44+03:00

Военные будут стрелять холостыми зарядами из гаубиц на 1-ой очереди набережной

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В субботу, 4 мая, в 20:00 на площади имени В.В. Куйбышева в Самаре пройдет очередная репетиция военного парада, посвященного 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В рамках этой тренировки военные сделают несколько залпов из орудий, поэтому горожан просят не пугаться звуков выстрелов.

- На первой очереди набережной реки Волги будут установлены 6 орудий Д-30. Из них в рамках репетиции парада будут производиться холостые залпы, - сообщили в правительстве Самарской области.

Отметим, что последняя тренировка перед парадом - это будет генеральная репетиция - пройдет в Самаре 7 мая в 10:00. В ней примут участие все 27 парадных расчетов, а также военная техника и авиация. Жителей и гостей города приглашают посмотреть на их прохождение на улицу Молодогвардейскую на участке от улицы Вилоновской до Полевой.

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ИСТОЧНИК KP.RU