В Самаре на 116 км из-под асфальта забили гейзеры с горячей водой
Днем в пятницу, 3 мая, на 116 км в Куйбышевском районе Самары произошло коммунальное ЧП. Там в районе дома № 13 по улице Кишиневской из-под асфальта забили гейзеры. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.
- На Кишиневской, 13 прорыв. Почти сразу перекрыли горячую воду. Интересно, когда теперь ремонтировать будут, - посетовали местные жители.
Отметим, что маленькие гейзеры забили сразу в нескольких местах, и теперь дорогу постепенно затапливает горячей водой. Когда именно специалисты приступят к устранению утечки - неизвестно. Самарцы предполагают, что проблему начнут решать только после праздников.
На 116 км в Самаре из-под асфальта забили "гейзеры".
ИСТОЧНИК KP.RU