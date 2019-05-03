2019-05-03T14:20:17+03:00
Общество

В Самаре на 116 км из-под асфальта забили гейзеры с горячей водой

Местные жители сняли коммунальное происшествие на видео
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Подслушано КуйбышевскийФото: Подслушано КуйбышевскийФото: vk.com
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Днем в пятницу, 3 мая, на 116 км в Куйбышевском районе Самары произошло коммунальное ЧП. Там в районе дома № 13 по улице Кишиневской из-под асфальта забили гейзеры. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

- На Кишиневской, 13 прорыв. Почти сразу перекрыли горячую воду. Интересно, когда теперь ремонтировать будут, - посетовали местные жители.

Отметим, что маленькие гейзеры забили сразу в нескольких местах, и теперь дорогу постепенно затапливает горячей водой. Когда именно специалисты приступят к устранению утечки - неизвестно. Самарцы предполагают, что проблему начнут решать только после праздников.

На 116 км в Самаре из-под асфальта забили "гейзеры".

ИСТОЧНИК KP.RU

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