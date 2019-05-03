2019-05-03T15:10:07+03:00
Происшествия

В Крыму 12-летнюю девочку из Самары едва не унесло на воздушном шаре в Черное море

Все взрослые при приземлении выпали из корзины, а ребенок полетел в сторону воды
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МЧС по Республике КрымФото: ГУ МЧС по Республике Крым
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Утром в пятницу, 3 мая, в Феодосии произошло ЧП с участием жителей Самары. Там 12-летнюю девочку едва не унесло на воздушном шаре в Черное море.

- Воздушный шар взлетел с площадки в районе села Журавки. При первой посадке недалеко от подстанции «Кафа» он столкнулся корзиной с землей, после чего она опрокинулась и из нее выпали инструктор и супружеская пара. Один человек - ребенок - остался в корзине воздушного шара, который потоком ветра начало сносить в сторону Феодосийского залива, - сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым.

К счастью, до воды воздушный шар так и не долетел. Он приземлился во дворе одного из частных домов в Феодосии. Юная самарчанка не пострадала, медицинская помощь ей не понадобилась. По предварительным данным, девочка пролетела на воздушном шаре около 12 км. В настоящее время Крымский следственный отдел на транспорте проводит по факту случившегося проверку. Не исключено, что после ее завершения будет возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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