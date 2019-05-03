В Крыму 12-летнюю девочку из Самары едва не унесло на воздушном шаре в Черное море

СЕГОДНЯ 15:01 2019-05-03T15:10:07+03:00

Все взрослые при приземлении выпали из корзины, а ребенок полетел в сторону воды

Изменить размер текста: A A

Утром в пятницу, 3 мая, в Феодосии произошло ЧП с участием жителей Самары. Там 12-летнюю девочку едва не унесло на воздушном шаре в Черное море.

- Воздушный шар взлетел с площадки в районе села Журавки. При первой посадке недалеко от подстанции «Кафа» он столкнулся корзиной с землей, после чего она опрокинулась и из нее выпали инструктор и супружеская пара. Один человек - ребенок - остался в корзине воздушного шара, который потоком ветра начало сносить в сторону Феодосийского залива, - сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым.

К счастью, до воды воздушный шар так и не долетел. Он приземлился во дворе одного из частных домов в Феодосии. Юная самарчанка не пострадала, медицинская помощь ей не понадобилась. По предварительным данным, девочка пролетела на воздушном шаре около 12 км. В настоящее время Крымский следственный отдел на транспорте проводит по факту случившегося проверку. Не исключено, что после ее завершения будет возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму ребенок пролетел на воздушном шаре 12 километров: его чуть не унесло в открытое море

12-летняя девочка приземлилась в окрестностях Феодосии, поскольку у летательного средства заканчивался газ (подробности)

Появилось видео с воздушным шаром, на котором ребенок пролетел 12 км в районе Феодосии

Девочка не пострадала, а приземлилась на частный дом (подробности)

Следком начал проверку после ЧП с воздушным шаром, который пролетел с ребенком в районе Феодосии

12-летняя девочка пролетела 12 километров (подробности)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/706640" frameborder="0"></iframe> Воздушный шар с 12-летней самарчанкой "экстренно" приземлился во дворе частного дома в Феодосии.

ИСТОЧНИК KP.RU