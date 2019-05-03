2019-05-03T15:50:40+03:00
Общество

Супруга тольяттинского колбасного магната приедет в Самару для подготовки к спортивным соревнованиям

Сейчас Виктория ищет тренера, который поможет ей набрать форму для участия в соревнованиях
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: Виктория КузичкинаФото: Виктория КузичкинаФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Жена колбасного магната из Тольятти Олега Кузичкина Виктория собирается приехать из Майами в Самару, чтобы подготовиться к спортивным соревнованиям. В каких именно, девушка не уточняет, но настроена весьма серьезно. Она уже даже разместила в своем Инстаграме объявление о поиске тренера в столице 63 региона.

- Ищу профессионального тренера в Самаре для подготовки к соревнованиям. Если у кого есть такой на примете, поделитесь, пожалуйста, буду очень благодарна за помощь, - написала Виктория в соцсети и приложила свой снимок, на котором она запечатлела себя в спортивном костюме в спортзале рядом со штангой.

Напомним, что супруг Виктории владеет мясокомбинатом торговой марки «Гарибальди» в Хрящевке, за что его и прозвали колбасным магнатом. Сейчас они вместе с ребенком живут в Майами. У Виктории почти 13 тысяч подписчиков в Инстаграме. Она постоянно радует поклонников своими фотографиями на фоне различных мест в Майами, а также хвастается занятиями в спортзале и плодом своих тренировок - отличной фигурой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре на площади Куйбышева 2 мая прошла первая репетиция Парада Победы
Пара влюбленных из Самары попалась на телефонных мошенничествах в Чувашии
В Самарской области на "красноярском" кольце "прилегла отдохнуть" фура
Суперболельщица из Самары поздравила «Крылья Советов» с 77-м днем рождения
"Эвакуировали 300 человек": в Самаре в ТЦ "Парк Хаус" сработала пожарная сигнализация
В Самарской области студент с отцом «скрутили» в магазине пьяного хулигана с ножом
В Крыму 12-летнюю девочку из Самары едва не унесло на воздушном шаре в Черное море
В Самаре на 116 км из-под асфальта забили гейзеры с горячей водой
Не пугайтесь: 4 мая во время репетиции Парада Победы в Самаре прогремят несколько залпов
Сызранская спортсменка завоевала чемпионский титул на первенстве России по тхэквондо
В Тольятти ищут пропавшего неделю назад 13-летнего подростка
Песчаный смерч в Самарской области 2 мая попал на видео
В Самарской области от штормового ветра пострадали 8 автомобилей
В Новокуйбышевске мужчина едва не утонул при попытке проехать дамбу на квадроцикле
В Самаре на улице Ровной сгорел частный дом