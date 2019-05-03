Супруга тольяттинского колбасного магната приедет в Самару для подготовки к спортивным соревнованиям

СЕГОДНЯ 15:41 2019-05-03T15:50:40+03:00

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Жена колбасного магната из Тольятти Олега Кузичкина Виктория собирается приехать из Майами в Самару, чтобы подготовиться к спортивным соревнованиям. В каких именно, девушка не уточняет, но настроена весьма серьезно. Она уже даже разместила в своем Инстаграме объявление о поиске тренера в столице 63 региона.

- Ищу профессионального тренера в Самаре для подготовки к соревнованиям. Если у кого есть такой на примете, поделитесь, пожалуйста, буду очень благодарна за помощь, - написала Виктория в соцсети и приложила свой снимок, на котором она запечатлела себя в спортивном костюме в спортзале рядом со штангой.

Напомним, что супруг Виктории владеет мясокомбинатом торговой марки «Гарибальди» в Хрящевке, за что его и прозвали колбасным магнатом. Сейчас они вместе с ребенком живут в Майами. У Виктории почти 13 тысяч подписчиков в Инстаграме. Она постоянно радует поклонников своими фотографиями на фоне различных мест в Майами, а также хвастается занятиями в спортзале и плодом своих тренировок - отличной фигурой.

ИСТОЧНИК KP.RU