2019-05-03T16:22:44+03:00
Общество

В Самарской области студент с отцом «скрутили» в магазине пьяного хулигана с ножом

Молодой человек и его родитель не растерялись и вовремя обезвредили дебошира
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские вручили студенту благодарность за помощь в задержании преступникаПолицейские вручили студенту благодарность за помощь в задержании преступникаФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Недавно в магазине в селе Шентала один из посетителей устроил пьяный дебош. Молодой мужчина схватил нож с витрины и начал угрожать им покупателям. К счастью, хулигана удалось быстро скрутить и обезвредить. «Операцию» провернули студент и его отец.

- Студент 4 курса медицинского колледжа Михаил Тудияров выбил нож из руки хулигана, а потом ему на помощь пришел отец. Вместе они удерживали злоумышленника до приезда полицейских, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Нарушителем общественного порядка оказался 37-летний местный житель. В отношении него правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Что касается отважного студента, то на днях полицейские Шенталинского района вручили ему ценный подарок и благодарность «За проявленную гражданскую позицию, находчивость, готовность и самопожертвование при задержании преступника».

ИСТОЧНИК KP.RU

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