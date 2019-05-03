В Самарской области студент с отцом «скрутили» в магазине пьяного хулигана с ножом
Недавно в магазине в селе Шентала один из посетителей устроил пьяный дебош. Молодой мужчина схватил нож с витрины и начал угрожать им покупателям. К счастью, хулигана удалось быстро скрутить и обезвредить. «Операцию» провернули студент и его отец.
- Студент 4 курса медицинского колледжа Михаил Тудияров выбил нож из руки хулигана, а потом ему на помощь пришел отец. Вместе они удерживали злоумышленника до приезда полицейских, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Нарушителем общественного порядка оказался 37-летний местный житель. В отношении него правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Что касается отважного студента, то на днях полицейские Шенталинского района вручили ему ценный подарок и благодарность «За проявленную гражданскую позицию, находчивость, готовность и самопожертвование при задержании преступника».
ИСТОЧНИК KP.RU