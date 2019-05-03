"Эвакуировали 300 человек": в Самаре в ТЦ "Парк Хаус" сработала пожарная сигнализация

СЕГОДНЯ 16:36 2019-05-03T16:36:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем в пятницу, 3 мая, к торговому центру "Парк Хаус" на Московском шоссе в Самаре начали стягиваться машины скорой помощи и МЧС. Дело в том, что там около 16:30 сработала пожарная сигнализация. Из здания срочно эвакуировали всех сотрудников и посетителей.

- На место происшествия были направлены силы и средства по повышенному рангу. По прибытию было установлено, что пожарная сигнализация сработала на третьем этаже в зоне фудкорта В целях безопасности из ТЦ было эвакуировано 300 человек, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

В 16:50 сотрудники МЧС обследовали здание, но ничего опасного там не обнаружили. Это была ложная тревога. В ближайшее время торговый центр должен возобновить свою работу в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU