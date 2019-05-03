2019-05-03T17:42:57+03:00
Происшествия

В Самарской области на "красноярском" кольце "прилегла отдохнуть" фура

По словам местных жителей, это кольцо уже не в первый раз "роняет" на бок большегрузы
Анастасия ФИЛАТОВА
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На месте аварии работали сотрудники МЧСНа месте аварии работали сотрудники МЧСФото: соцсети
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Днем в пятницу, 3 мая, на трассе в Самарской области произошло ДТП с участием большегруза. На кольце в районе села Красный Яр "прилегла отдохнуть" груженая фура Mercedes. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

- Это кольцо вообще какое-то несчастливое. Фуры там частенько на бок ложатся, причем только те, которые едут по трассе М-5 "Урал", - рассказал местный житель.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС. Информации о том, пострадал ли водитель и насколько серьезно, пока нет. В настоящее время подробности аварии устанавливаются.

Причину аварии предстоит установить сотрудникам полиции Фото: Соцсети

Причину аварии предстоит установить сотрудникам полицииФото: Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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