Пара влюбленных из Самары попалась на телефонных мошенничествах в Чувашии

СЕГОДНЯ 18:31 2019-05-03T18:31:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские Чувашской республики задержали семейную пару из Самары, которая промышляла мошенничеством в нескольких регионах России. Молодые люди звонили в различные предприятия, представлялись руководителями и просили работников перевести им деньги на карту из кассы. Чаще всего они требовали средства для срочной оплаты установки рекламных щитов или других подобных услуг.

- В Чувашии 32-летняя жительница Самары и ее сожитель обманули сеть автозаправочных станций. Они ввели в заблуждение сотрудницу организации и выманили 10 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Чувашской Республике.

Полицейские считают, что влюбленные могут быть причастны к серии аналогичных преступлений в Краснодарском и Пермском краях, а также в Нижегородской и Московской областях. В настоящее время расследование афер пары из Самары продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU