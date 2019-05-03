2019-05-03T19:57:24+03:00
Происшествия

В Сызрани "Приору" разорвало на части после столкновения с Land Cruiser: есть пострадавшие

Очевидцы сообщают, что отечественную легковушку вынесло на мокрой дороге прямо на внедорожник
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Маленькая СызраньФото: Маленькая Сызрань
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Вечером в пятницу, 3 мая, в Сызрани на улице Охотная произошло серьезное ДТП. Там около 19 часов столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser и легковушка "Лада Приора". От удара последнюю буквально разорвало на части, пишет "Маленькая Сызрань".

По словам очевидцев, иномарка ехала в сторону Монгоры, а отечественную легковушку на мокрой дороге вынесло ей в лоб. По предварительным данным, в результате случившегося получили тяжелые травмы парень и девушка 26-ти лет и 21 года, которые находились в "Приоре". Их госпитализировали в реанимацию Сызранской центральной городской больницы. Что касается внедорожника, то там на момент аварии находились трое человек. Они, предположительно, не получили серьезных травм.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, а также разыскивают свидетелей ДТП.

В аварии серьезно пострадали парень и девушка из "Приоры"

В аварии серьезно пострадали парень и девушка из "Приоры"

ИСТОЧНИК KP.RU

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