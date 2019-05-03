2019-05-03T20:28:22+03:00
Происшествия

В Самаре возле Фрунзенского моста забил огромный коммунальный фонтан

Очевидцы засняли на видео очередной самарский прорыв
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Александр Бумажников / Самара LifeФото: Александр Бумажников / Самара LifeФото: vk.com
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Днем в пятницу, 3 мая, жители Самары стали свидетелями открытия в городе нового "фонтана". Он забил из-под земли в районе строительства Фрунзенского моста.

- Огромный столб воды под большим напором вырвался наружу на стройплощадке моста. В высоту он достигает несколько метров. Вблизи он выглядит довольно устрашающе, - поделились в соцсетях местные жители.

Гигантская струя воды, которая вырвалась из-под земли, была видна издалека / Фото: Мария Щепкова Фото: Twitter.com

Гигантская струя воды, которая вырвалась из-под земли, была видна издалека / Фото: Мария ЩепковаФото: Twitter.com

Как сообщили в Самарских коммунальных сетях, возле стройплощадки прорвало трубу диаметром 500 мм. Ее повредили кольца водопроводного колодца, которые расшатались во время работ. Сейчас на месте происшествия работают специалисты. На время ремонта они отключили поврежденную трубу, поэтому на данный момент холодная вода в дома жителей Самарского района подается на пониженном давлении. Сроки устранения утечки пока не называются.

В Самаре возле Фрунзенского моста забил огромный коммунальный фонтан.Вблизи фонтан выглядит ещё страшнее

ИСТОЧНИК KP.RU

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