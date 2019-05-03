2019-05-03T21:06:17+03:00
Общество

В Самаре вдову и сына умершего погорельца выселяют из жилья

Уполномоченный по правам человека Ольга Гальцова попросила главу города разобраться в сложившейся ситуации
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчине выделили квартиру в 2006 году как пострадавшему в результате пожараМужчине выделили квартиру в 2006 году как пострадавшему в результате пожараФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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К уполномоченному по правам человека в Самарской области Ольге Гальцовой обратилась жительница Самары. Женщина рассказала, что ее вместе с несовершеннолетним сыном выселяют из квартиры, которая была выделена ее мужу-погорельцу.

- Жилье маневренного фонда на улице Фрунзе мужчине и его семье было предоставлено в 2006 году. С тех пор они жили там и исправно оплачивали коммунальные услуги. В 2012 году мужчина умер, поэтому его супруга решила оформить на себя договор найма жилого помещения, но в ответ получила отказ, - рассказали в пресс-службе омбудсмена.

В департаменте управления имуществом Самары женщине сообщили, что не видят оснований для заключения с ней подобного договора и попросили в течение 10 дней освободить квартиру. По мнению Ольги Гальцовой, эта ситуация нарушает жилищные права вдовы и ее ребенка. В связи с этим омбудсмен направила обращение к главе Самары Елене Лапушкиной с просьбой принять необходимые меры и не допустить выселения семьи из жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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