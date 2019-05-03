В Самарской области устроят выставку арт-объектов из мусора

3 Май 21:52 2019-05-03T21:52:45+03:00

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Летом в селе Ширяево Самарской области пройдет фестиваль «Чистый Репин». В его рамках там состоится конкурс арт-объектов и инсталляций из вторсырья.

- Цель конкурса - донести до зрителя идею о необходимости формирования нового экологического сознания и изменения ценностных установок. Лучшие работы конкурса - 6 арт-объектов - составят выставку, которую можно будет увидеть под открытым небом на площадке филиала Самарского художественного музея «Историко-музейного комплекса в с. Ширяево», - рассказали организаторы мероприятия.

Всего в конкурсе будут три номинации: «Треш-арт», «Медиа-арт» и «Эко-арт». В первой будут оцениваться объемные арт-объекты, при изготовлении которых использовались вторсырье и вещи, отслужившие свой срок. Во второй - видео, световые и звуковые инсталляции на тему экологии, а в третьей - объекты, на изготовление которых ушли экологичные и природные материалы, а также живопись, графика и плакаты на тему экологии. За первое место в каждой номинации организаторы обещают приз в 10 тысяч рублей. Победителей определят 29 июня. В этот же день откроется выставка арт-объектов. Она будет работать до 31 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU