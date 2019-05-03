2019-05-03T21:52:45+03:00
Общество

В Самарской области устроят выставку арт-объектов из мусора

Экспозиции представят под открытым небом на фестивале «Чистый Репин» в Ширяево
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: Арт-Эко фестиваль "Чистый Репин"Фото: Арт-Эко фестиваль "Чистый Репин"Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Летом в селе Ширяево Самарской области пройдет фестиваль «Чистый Репин». В его рамках там состоится конкурс арт-объектов и инсталляций из вторсырья.

- Цель конкурса - донести до зрителя идею о необходимости формирования нового экологического сознания и изменения ценностных установок. Лучшие работы конкурса - 6 арт-объектов - составят выставку, которую можно будет увидеть под открытым небом на площадке филиала Самарского художественного музея «Историко-музейного комплекса в с. Ширяево», - рассказали организаторы мероприятия.

Всего в конкурсе будут три номинации: «Треш-арт», «Медиа-арт» и «Эко-арт». В первой будут оцениваться объемные арт-объекты, при изготовлении которых использовались вторсырье и вещи, отслужившие свой срок. Во второй - видео, световые и звуковые инсталляции на тему экологии, а в третьей - объекты, на изготовление которых ушли экологичные и природные материалы, а также живопись, графика и плакаты на тему экологии. За первое место в каждой номинации организаторы обещают приз в 10 тысяч рублей. Победителей определят 29 июня. В этот же день откроется выставка арт-объектов. Она будет работать до 31 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре вдову и сына умершего погорельца выселяют из жилья
В Самаре возле Фрунзенского моста забил огромный коммунальный фонтан
В Сызрани "Приору" разорвало на части после столкновения с Land Cruiser: есть пострадавшие
В Самаре на площади Куйбышева 2 мая прошла первая репетиция Парада Победы
Пара влюбленных из Самары попалась на телефонных мошенничествах в Чувашии
В Самарской области на "красноярском" кольце "прилегла отдохнуть" фура
Суперболельщица из Самары поздравила «Крылья Советов» с 77-м днем рождения
"Эвакуировали 300 человек": в Самаре в ТЦ "Парк Хаус" сработала пожарная сигнализация
В Самарской области студент с отцом «скрутили» в магазине пьяного хулигана с ножом
Супруга тольяттинского колбасного магната приедет в Самару для подготовки к спортивным соревнованиям
В Крыму 12-летнюю девочку из Самары едва не унесло на воздушном шаре в Черное море
В Самаре на 116 км из-под асфальта забили гейзеры с горячей водой
Не пугайтесь: 4 мая во время репетиции Парада Победы в Самаре прогремят несколько залпов
Сызранская спортсменка завоевала чемпионский титул на первенстве России по тхэквондо
В Тольятти ищут пропавшего неделю назад 13-летнего подростка
Песчаный смерч в Самарской области 2 мая попал на видео
В Самарской области от штормового ветра пострадали 8 автомобилей
В Новокуйбышевске мужчина едва не утонул при попытке проехать дамбу на квадроцикле
В Самаре на улице Ровной сгорел частный дом