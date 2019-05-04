В Тольятти женщина попросила племянника "ограбить" её, а потом сдала его в полицию

СЕГОДНЯ 08:31 2019-05-04T08:38:07+03:00

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В Тольятти полиция разобралась в запутанном деле. В конце апреля к полицейским обратилась женщина, которая заявила об ограблении. По её словам некий мужчина вырвал у неё сумку из рук на парковке. В ней якобы было двадцать пять тысяч рублей. Нападавший попал на камеры видеонаблюдения. Жертва даже смогла его подробно описать.

- Полицейские вскоре задержали предполагаемого злоумышленника и удивились: им оказался племянник жертвы. Более того, он рассказал, что напасть на неё попросила сама тётушка, - рассказали в ГУ МВД рф по Самарской области.

Женщине пришлосьво всем признаться. Оказывается, инсценировать ограбление она решила для того, чтобы оправдаться перед людьми, которым должна была заплатить за аренду жилья. Актёру она заплатила пять тысяч рублей. Вот только теперь проблем у тольяттинки прибавилось, ведь ей предстоит ответить перед судом за лжесвидетельствование. Ей может грозить до двух лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/706726" frameborder="0"></iframe> Женщина в Тольятти выдала племянника за вора.

ИСТОЧНИК KP.RU