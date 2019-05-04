2019-05-04T09:37:34+03:00
Общество

В Самаре на Московском шоссе хулиганы прыгали под машины, а потом избили человека

Видео хулиганов, устроивших драку на Московском шоссе в Самаре, попало в сеть
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Вечером в пятницу 3 мая на Московском шоссе напротив ЖК "Москва" хулиганы выскочиил на дорогу и начали кидаться на машины. Это снял на видео житель Самары из дома напротив. Скорее всего, хулиганы были нетрезвые.

- Сегодня на Московском шоссе 3 идиота прыгали под машины, после чего вытащили из авто человека и начали избивать, -сообщает автор видео.

Видео снимают с верхних этажей здания. На картинке видно, что на дороге и в самом деле развлекаются какие-то люди. Автор видео отмечает, что хулиганы скрылись в одном из подъездов дома на ул.Гастелло. К сожалению, никто из проезжающих мимо водителей не остановился помочь мужчине, который вышел защитить свое авто и попал в драку с хулиганами.

- Нельзя простым людям русским давать столько выходных, - подытоживают комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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