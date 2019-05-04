Жителей Самары приглашают на обед к льву Цезарю

СЕГОДНЯ 09:59 2019-05-04T09:59:09+03:00

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В субботу 4 мая в 13.30 жителей Самары приглашают в Самарский зоопарк на обед к льву Цезарю. Это - одно из мероприятий открытого календаря мероприятий зоопарка. Ве

- Львы, очень общительные и темпераментные животные, они даже свой обед поедают эмоционально,. приглашаем вас понаблюдать за этим зрелищем в субботу 4 мая в 13.30. - сообщает администрация Самарского зоопарка.

Впереди в мае еще очень много интересного во вторник, например, малышей и взрослых ждут на прогулку с лисом Ричардом - одним из финалистов конкурса животных-предсказателей ЧМ 2019. В пятницу черепах будут показательно кормить удочкой. Также среди мероприятий акция "Погладь меня", прогулка с камерунскими козами.

ИСТОЧНИК KP.RU