2019-05-04T09:59:09+03:00
Общество

Жителей Самары приглашают на обед к льву Цезарю

Понаблюдать за эмоциональным зрелищем кормежки животного можно 4 мая в 13.30
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Расписание мероприятий зоопаркаРасписание мероприятий зоопарка
Изменить размер текста:

В субботу 4 мая в 13.30 жителей Самары приглашают в Самарский зоопарк на обед к льву Цезарю. Это - одно из мероприятий открытого календаря мероприятий зоопарка. Ве

- Львы, очень общительные и темпераментные животные, они даже свой обед поедают эмоционально,. приглашаем вас понаблюдать за этим зрелищем в субботу 4 мая в 13.30. - сообщает администрация Самарского зоопарка.

Впереди в мае еще очень много интересного во вторник, например, малышей и взрослых ждут на прогулку с лисом Ричардом - одним из финалистов конкурса животных-предсказателей ЧМ 2019. В пятницу черепах будут показательно кормить удочкой. Также среди мероприятий акция "Погладь меня", прогулка с камерунскими козами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре на Московском шоссе хулиганы прыгали под машины, а потом избили человека
В Тольятти женщина попросила племянника "ограбить" её, а потом сдала его в полицию
В Самарской области устроят выставку арт-объектов из мусора
В Самаре вдову и сына умершего погорельца выселяют из жилья
В Самаре возле Фрунзенского моста забил огромный коммунальный фонтан
В Сызрани "Приору" разорвало на части после столкновения с Land Cruiser: есть пострадавшие
В Самаре на площади Куйбышева 2 мая прошла первая репетиция Парада Победы
Пара влюбленных из Самары попалась на телефонных мошенничествах в Чувашии
В Самарской области на "красноярском" кольце "прилегла отдохнуть" фура
Суперболельщица из Самары поздравила «Крылья Советов» с 77-м днем рождения
"Эвакуировали 300 человек": в Самаре в ТЦ "Парк Хаус" сработала пожарная сигнализация
В Самарской области студент с отцом «скрутили» в магазине пьяного хулигана с ножом
Супруга тольяттинского колбасного магната приедет в Самару для подготовки к спортивным соревнованиям
В Крыму 12-летнюю девочку из Самары едва не унесло на воздушном шаре в Черное море
В Самаре на 116 км из-под асфальта забили гейзеры с горячей водой
Не пугайтесь: 4 мая во время репетиции Парада Победы в Самаре прогремят несколько залпов
Сызранская спортсменка завоевала чемпионский титул на первенстве России по тхэквондо
В Тольятти ищут пропавшего неделю назад 13-летнего подростка
Песчаный смерч в Самарской области 2 мая попал на видео
В Самарской области от штормового ветра пострадали 8 автомобилей
В Новокуйбышевске мужчина едва не утонул при попытке проехать дамбу на квадроцикле
В Самаре на улице Ровной сгорел частный дом