2019-05-04T10:39:21+03:00
Происшествия

Умерла девушка в Сызрани, которую чуть не разорвало в попавшей в аварию "Приоре"

За жизнь пассажирки авто боролись врачи, но они оказались бессильны
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Выжить в такой аварии было непростоВыжить в такой аварии было непросто
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В больнице в Сызрани скончалась 20-летняя девушка, которая накануне попала в страшную аварию. Автомобиль "Лада Приора", в котором находилась она и молодой человек, буквально разорвало на части после столкновения с Тойота Лэнд Краузер. Отечественную легковушку занесло на мокрой дороге и она вылетела лоб в лоб с иномаркой.

- И парня, и девушку доставили в больницу. К сожалению, девушка скончалась, об этом сообщили утром, - рассказали знакомые жертвы ДТП.

Во внедорожнике в момент аварии находились три человека. По предварительным данным, они не пострадали. По словам очевидцев, легковушка ехала с превышением скорости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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