Умерла девушка в Сызрани, которую чуть не разорвало в попавшей в аварию "Приоре"
В больнице в Сызрани скончалась 20-летняя девушка, которая накануне попала в страшную аварию. Автомобиль "Лада Приора", в котором находилась она и молодой человек, буквально разорвало на части после столкновения с Тойота Лэнд Краузер. Отечественную легковушку занесло на мокрой дороге и она вылетела лоб в лоб с иномаркой.
- И парня, и девушку доставили в больницу. К сожалению, девушка скончалась, об этом сообщили утром, - рассказали знакомые жертвы ДТП.
Во внедорожнике в момент аварии находились три человека. По предварительным данным, они не пострадали. По словам очевидцев, легковушка ехала с превышением скорости.
ИСТОЧНИК KP.RU