В Сызрани ребёнок пострадал в ДТП в "калине", выскочившей на встречку
В Сызрани в ДТП пострадал ребёнок. Малыш находился в автомобиле Лада Калина со своей матерью, которая сидела за рулём. Женщина не справилась с управлением и машина вылетела на встречу. Здесь легковушка столкнулась с кроссовером.
- Женщина и её двухлетний ребёнок оказались в больнице с различными травмами. Мы просим быть водителей особенно осторожными в тот момент, когда в салоне авто находится ребёнок. И не перевозить малышей без специальных удерживающих устройств, - отметили сотрудники ГИБДД.
Ребёнок во время поездки находился в детской кроватке на заднем сидении. Пока неизвестно, насколько тяжёлые травмы получили жертвы аварии. Полиции предстоит разобраться во всех деталях ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU