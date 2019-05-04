В Сызрани ребёнок пострадал в ДТП в "калине", выскочившей на встречку

СЕГОДНЯ 12:56 2019-05-04T12:56:37+03:00

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В Сызрани в ДТП пострадал ребёнок. Малыш находился в автомобиле Лада Калина со своей матерью, которая сидела за рулём. Женщина не справилась с управлением и машина вылетела на встречу. Здесь легковушка столкнулась с кроссовером.

- Женщина и её двухлетний ребёнок оказались в больнице с различными травмами. Мы просим быть водителей особенно осторожными в тот момент, когда в салоне авто находится ребёнок. И не перевозить малышей без специальных удерживающих устройств, - отметили сотрудники ГИБДД.

Ребёнок во время поездки находился в детской кроватке на заднем сидении. Пока неизвестно, насколько тяжёлые травмы получили жертвы аварии. Полиции предстоит разобраться во всех деталях ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU