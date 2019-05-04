Жители Самары чуть не подожгли дом, пытаясь пожарить шашлык на балконе
ЧП случилось на Заводском шоссе
Мужчины жарили шашлык, а дождались на огонек пожарных
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Ночью около полуночи с 3 на 4 мая загорелись личные вещи на балконе в квартире на третьем этаже дома №71 по Заводскому шоссе. Как сообщили очевидцы, мужчины пытались пожарить шашлык на балконе, но что-то по-видимому пошло не так.
- Наверное, соседи от дома прогнали, - предполагают комментаторы под фотографиями ЧП в соцсетях.
Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Самарской области огонь разбушевался наплощади 5 кв.м. Выезжали на место три машины и девять человек. Пожар не распространился на соседние квартиры. Пострадавших нет. В деталях ЧП еще предстоит разобраться специалистам.
ИСТОЧНИК KP.RU