В Самаре полтора часа боролись с пожаром на заводе "Электрощит"
На тушение пожара на "Электрощите" выезжали 13 машин
Тушением занимались шестьдесят человек
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Днем 4 мая жителей Самары напугал пожар на Красной Глинке. Сообщение о пожаре в одноэтажном пристрое к ремонтному цеху ЗАО "Электрощит" поступило в три часа дня. На место сразу отправились триннадцать машин и шестьдесят человек личного состава.
- Пожару был присвоен второй ранг. Локализовано пламя было в 16.04, полная ликвидация возгорания в 16.38, - собщили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.
Огонь бушевал на площади 80 кв.м. В огне никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU