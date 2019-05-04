Молодежка "Крыльев" проиграла "Уфе" в Самаре на "Металлурге" из-за автогола
Игра закончилась со счётом 0:1 в пользу гостей
Молодежка Крыльев проиграла домаФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Молодежка "Крыльев Советов" проиграла гостям из Уфы накануне встречи взрослых команд в РПЛ. Игра 4 мая завершилась со счётом 0:1 в пользу гостей. Встреча проходила на Металлурге. За "Крылья" играли Егор Голенков, Шейдаев, Михаил Тихонов.
- На третьей минуте встречи мяч залетел в ворота "Крыльев" от ноги Шейдаева, - сообщает клуб Крылья Советов.
Также матч запомнился удалением в составе молодежки "Уфы". Встреча команд в РПЛ состоится в 15.00 5 мая 2019 года. Рамиль Шейдаев на поле не выйдет из-за дисквалификации.
ИСТОЧНИК KP.RU