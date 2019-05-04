В Самаре дачники будут платить за мусор в два раза меньше

СЕГОДНЯ 18:55 2019-05-04T19:00:21+03:00

Также они смогут выбрать вариант оплаты за мусор: по тарифу или по факту

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Дачники Самарской области смогут платить за вывоз мусора по тарифу с коэффициентом 0,5, так как фактически они не находятся на дачном участке весь год. Такое решение было озвучено на встрече губернатора Дмитрия Азарова с представителями садовых товарищества. Проблему озвучили активисты, которые до этого пришли на личный приём к главе области. Они отметили, что только приехав на участки, они уже получили платёжки с начала года. А ведь мусорить они даже не начинали.

- Губернатор поручил министру ЖКХ и энергетики внести все выработанные предложения в территориальную схему. В результате совещания на месте было решено во-первых устновиьб для дачников тариф с коэффициентом 0,5. А во-вторых, разрешить товарищества с собственными контейнерные площадками оплачивать вывоз мусора по факту накопления, - уточнили в правительстве области.

Кроме того, на встрече обсуждали и другие важные вопросы, в частности, проблему брошенных дачных участков. Также активисты поблагодарили за предоставление асфальтовой крошки для нужд дачных товарищества. Возможно, центр, где будут распределять крошку организуют в Красноглинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU