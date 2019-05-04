2019-05-04T20:17:13+03:00
Общество

И пушки палят! Посмотреть на репетицию Парада Победы 2019 в Самаре собралось полгорода

В этот раз в репетиции приняла участие и техника, которую сегодня утром привезли в город
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В Самаре прошла репетиция Парада ПобедыВ Самаре прошла репетиция Парада ПобедыФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА
Изменить размер текста:

В Самаре прошла вторая репетиция Парада Победы 2019. По площади Куйбышева прошли все колонны, затем последовала военная техника, которую сегодня утром привезли из Рощинского.

- Очень красивая репетиция, все шикарно, народу на площади очень много, все хотят посмотреть на происходящее, - сообщает журналист КП-Самара.

Сегодня на репетиции Парада прозвучали и холостые залпы из пушек, которые установлены на старой набережной. Жителей уже предупредили об этом и попросили не волноваться: такой салют безвреден.

Военная техника будет находиться в городе до Парада Победы 9 мая. Все желающие могут сделать фотографии с ней.

На площади собралось полгорода Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

На площади собралось полгородаФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре УК ЖКС попросят сменить название, чтобы не нарушать закон
В Самаре дачники будут платить за мусор в два раза меньше
Молодежка "Крыльев" проиграла "Уфе" в Самаре на "Металлурге" из-за автогола
В Самаре полтора часа боролись с пожаром на заводе "Электрощит"
Жители Самары чуть не подожгли дом, пытаясь пожарить шашлык на балконе
Во время матча "Крылья Советов" - "Уфа" на "Самара Арене" будет работать бюро находок
В Сызрани ребёнок пострадал в ДТП в "калине", выскочившей на встречку
Чуда не произошло: двое лебедей, испачканных в нефти, умерли в приюте в нацпарке "Самарская лука"
В Крыму владельцев воздушного шара, в котором девочка из Самары чуть не улетела в море, ждет уголовная ответственность
Умерла девушка в Сызрани, которую чуть не разорвало в попавшей в аварию "Приоре"
Жителей Самары приглашают на обед к льву Цезарю
В Самаре на Московском шоссе хулиганы прыгали под машины, а потом избили человека
В Тольятти женщина попросила племянника "ограбить" её, а потом сдала его в полицию