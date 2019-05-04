И пушки палят! Посмотреть на репетицию Парада Победы 2019 в Самаре собралось полгорода

СЕГОДНЯ 20:15 2019-05-04T20:17:13+03:00

В этот раз в репетиции приняла участие и техника, которую сегодня утром привезли в город

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В Самаре прошла вторая репетиция Парада Победы 2019. По площади Куйбышева прошли все колонны, затем последовала военная техника, которую сегодня утром привезли из Рощинского.

- Очень красивая репетиция, все шикарно, народу на площади очень много, все хотят посмотреть на происходящее, - сообщает журналист КП-Самара.

Сегодня на репетиции Парада прозвучали и холостые залпы из пушек, которые установлены на старой набережной. Жителей уже предупредили об этом и попросили не волноваться: такой салют безвреден.

Военная техника будет находиться в городе до Парада Победы 9 мая. Все желающие могут сделать фотографии с ней.

На площади собралось полгородаФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU