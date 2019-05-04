В Самаре УК ЖКС попросят сменить название, чтобы не нарушать закон
Самарская госжилинспекция распространили информацию о том, что общество с ограниченной ответственностью "Жилизно-коммунальная система" нарушила лицензионное требование. По закону компания не может иметь название, похожее на название другой компании, права у которой возникли раньше.
- Это требование жилищного кодекса, которое призван не допустить путаницы в документах. Проверку организовали внепланово, по её результатам соответствующий вопрос вынесли на заседание лицензионной комиссии, - объяснили в госжилинспекции.
Соответствующее решение лицензионная Комиссия приняла и юридически подтвердила. Теперь ООО ЖКС должна нарушения исправить и разобраться со своим названием.
ИСТОЧНИК KP.RU