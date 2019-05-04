В Самаре УК ЖКС попросят сменить название, чтобы не нарушать закон

СЕГОДНЯ 21:33 2019-05-04T21:33:22+03:00

В госжилинспекции объяснили, что управляющие компании не могут иметь торжественные названия

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Самарская госжилинспекция распространили информацию о том, что общество с ограниченной ответственностью "Жилизно-коммунальная система" нарушила лицензионное требование. По закону компания не может иметь название, похожее на название другой компании, права у которой возникли раньше.

- Это требование жилищного кодекса, которое призван не допустить путаницы в документах. Проверку организовали внепланово, по её результатам соответствующий вопрос вынесли на заседание лицензионной комиссии, - объяснили в госжилинспекции.

Соответствующее решение лицензионная Комиссия приняла и юридически подтвердила. Теперь ООО ЖКС должна нарушения исправить и разобраться со своим названием.

ИСТОЧНИК KP.RU