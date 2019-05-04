2019-05-04T22:45:57+03:00
Общество

Погода на 6-7 мая в Самаре: рабочая неделя начнется с дождей и гроз

Но уже с понедельника погода в Самаре будет по летнему теплой
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самару придут грозыВ Самару придут грозыФото: Мария ЛЕНЦ
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Погода в Самаре на 6-7 мая 2019 года порадует теплом. Синоптики обещают температуру 20-25 градусов выше ноля. Ветер в понедельник будет дуть восточный, во вторник он сменится на юго-западный.

- В понедельник и вторник возможны небольшие и умеренные дожди и даже грозы на территории Самарской области, - обещают синоптики Приволжской УГМС.

Ночами будет немного холоднее, от 9 до 14 градусов. Дожди в регион несут фронтальные разделы атмосферы. Майские грозы тоже являются вполне ожидаемыми. Радует, что в ближайшее время мерзнуть мы точно не будем. По данным синоптиков в первой половине мая температура будет выше средней на 3 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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