В Самаре на улице Воронежской поймали пьяного таксиста

СЕГОДНЯ 08:37 2019-05-05T08:37:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь на воскресенье, 5 мая, в Самаре был задержан водитель такси в сильном алкогольном опьянении. По данным общественной организации «Ночной патруль», граждане заметили его около часа ночи. Мужчина приехал в круглосуточный киоск на улице Воронежской.

Видя состояние таксиста, местные жители, попытались отговорить его от того, чтобы снова садиться за руль. Но уговоры не подействовали. Тогда неравнодушные самарцы сообщили про опасного водителя по телефону горячей линии «Ночного патруля»: 275-51-11.

Активисты организации сразу передали информацию в Госавтоинспекцию. На место в скором времени прибыл ближайший экипаж ДПС.

Водителя задержали. Мужчина не скандалил, вел себя спокойно, без лишних уговоров вышел из машины и согласился пройти освидетельствование. Оно показало, четырехкратное превышение паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU