Ночью около кафе в Сызрани грабитель-рецидивист сорвал с девушки золотую цепочку

СЕГОДНЯ 09:19 2019-05-05T09:19:20+03:00

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На днях в Сызрани около одного из кафе ограбили девушку. По данным ГУ МВД России по Самарской области, на нее напали около трех часов ночи. Молодой парень подбежал и сорвал с девушки золотую цепочку. Не смотря на то, что дело было ночью, она хорошо разглядела грабителя и запомнила его приметы.

В полиции пострадавшая описала все подробности ограбления и рассказала, во что был одет преступник.

После этого оперативники отправились на место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения около кафе. В скором времени полицейские установили личность преступника.

Ночным грабителем оказался безработный двадцатилетний местный житель. Более того, парень уже был ранее судим за грабеж. Похищенное у девушки золотое украшение он уже успел сдать в ломбард.

Сейчас в отношении парня возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Он может провести за решеткой до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU