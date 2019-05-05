На подступах к Берлину!: в Самарской области воссоздали события 2 мая 1945 года

СЕГОДНЯ 10:50 2019-05-05T10:50:10+03:00

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На этой неделе, 2 мая, в Кинельском районе Самарской области развернулась битва 74-летней давности, а точнее ее копия. Почитатели истории со всей России собрались на фестиваль военно-исторической реконструкции «Весна 1945. На подступах к Берлину».

Грохот орудий, стрельба взрывы, все, как 74-года назад в районе острова Ваннзе.

- Тогда небольшая группа немцев, человек пятьдесят, прорывались на остров Ваннзе. Они не знали куда шли, у них даже карт уже не было. И они наткнулись на нашу 4-ую танковую гвардейскую армию, конкретно на штаб. Там буквально несколько ребят было. Завязался короткий бой и наши победили, - рассказал о воссозданных событиях организатор фестиваля, руководитель киностудии «Каро» Сергей Карасев. - Также в сюжете были задействованы женщины, они играли немок-беженок. Когда 2 мая 45 года брали Берлин, там стоял кромешный ад, и местные женщины бежали оттуда.

По словам Сергея Карасева, на «поле боя» вышли 300 человек из 25 клубов исторической реконструкции из разных регионов страны. Так же в реконструкции были задействованы 22 единицы техники, среди них созданные на киностудии немецкий Т-6 «Тигр» и наш Т-34, а также К-67, немецкие мотоциклы и бронетранспортеры. За час реконструкции было выпущено 15 тысяч патронов, не считая зарядов из пушек.

Все выглядело очень натурально, поэтому и эмоции публики были искренние. Радовались, как при настоящей победе. В следующем году организаторы обещали новый фестиваль, но уже с другим сюжетом.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/706860" frameborder="0"></iframe> В Самарской области воссоздали события за неделю до победы в Великой Отечественной войне.Вера ЦЫГАНКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU