В Самарской области пенсионерка незаконно продавал алкоголь у себя дома

СЕГОДНЯ 11:47 2019-05-05T11:47:55+03:00

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В Самарской области закрыли очередной «домашний магазин» алкоголя. В полицию поступила информация о том, что в селе Приволжье 79-летняя местная жительница в свей квартире торгует спиртными напитками. Индивидуальным предпринимателем она при этом не являлась.

Информация подтвердилась после визита участкового по указанному адресу. Вся найденная в квартире алкогольная продукция была изъята, а в отношении пенсионерки правоохранители составили протокол об административном правонарушении.

По данным регионального управления МВД России, дело уже направленно в районный суд для принятия решения по существу.

За незаконную продажу алкоголя женщине грозит штраф в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU