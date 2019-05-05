2019-05-05T11:47:55+03:00
Общество

В Самарской области пенсионерка незаконно продавал алкоголь у себя дома

Женщине грозит немалый штраф
Вера ЦЫГАНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самарской области закрыли очередной «домашний магазин» алкоголя. В полицию поступила информация о том, что в селе Приволжье 79-летняя местная жительница в свей квартире торгует спиртными напитками. Индивидуальным предпринимателем она при этом не являлась.

Информация подтвердилась после визита участкового по указанному адресу. Вся найденная в квартире алкогольная продукция была изъята, а в отношении пенсионерки правоохранители составили протокол об административном правонарушении.

По данным регионального управления МВД России, дело уже направленно в районный суд для принятия решения по существу.

За незаконную продажу алкоголя женщине грозит штраф в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области прошел «белый» дождь с цементной пылью
Билеты на матчи «Крыльев Советов» временно не будут продавать в ТЦ «Сила Спорта»
На подступах к Берлину!: в Самарской области воссоздали события 2 мая 1945 года
Ночью около кафе в Сызрани грабитель-рецидивист сорвал с девушки золотую цепочку
В Самаре на улице Воронежской поймали пьяного таксиста
Погода на 6-7 мая в Самаре: рабочая неделя начнется с дождей и гроз
В Самаре УК ЖКС попросят сменить название, чтобы не нарушать закон
И пушки палят! Посмотреть на репетицию Парада Победы 2019 в Самаре собралось полгорода
В Самаре дачники будут платить за мусор в два раза меньше
Молодежка "Крыльев" проиграла "Уфе" в Самаре на "Металлурге" из-за автогола
В Самаре полтора часа боролись с пожаром на заводе "Электрощит"
Жители Самары чуть не подожгли дом, пытаясь пожарить шашлык на балконе
Во время матча "Крылья Советов" - "Уфа" на "Самара Арене" будет работать бюро находок
В Сызрани ребёнок пострадал в ДТП в "калине", выскочившей на встречку
Чуда не произошло: двое лебедей, испачканных в нефти, умерли в приюте в нацпарке "Самарская лука"
В Крыму владельцев воздушного шара, в котором девочка из Самары чуть не улетела в море, ждет уголовная ответственность
Умерла девушка в Сызрани, которую чуть не разорвало в попавшей в аварию "Приоре"
Жителей Самары приглашают на обед к льву Цезарю
В Самаре на Московском шоссе хулиганы прыгали под машины, а потом избили человека
В Тольятти женщина попросила племянника "ограбить" её, а потом сдала его в полицию