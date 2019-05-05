В Самарской области прошел «белый» дождь с цементной пылью

СЕГОДНЯ 14:23 2019-05-05T14:23:43+03:00

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В субботу, 4 мая, в Самарской области прошел «цементный» дождь. Такие предположения высказали жители региона, которые под него попали или обнаружили его меловые последствия на своих машинах. Первыми о странных осадках написали в социальных сетях жители Большечерниговского района.

Вчера в Большечерниговском районе выпали странные осадки - дождь с цементной пылью. Вся растительность была в белом налете. Про машины - отдельный разговор, все то ли в цементной, то ли в даломитной пыли. Хотелось бы узнать: кому еще так повезло?, - написала местная жительница.

К обсуждению погодной аномалии тут же присоединились люди из других сел. 4 мая странные осадки видели в селе Богатое, а также в Большеглушицком и Кинельском районах.

Наблюдали «белый» дождь в других регионах и странах: в Оренбургской области и западном Казахстане. В качестве причин предположили близость регионов к меловым породам и бурю в Атырау.

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ИСТОЧНИК KP.RU