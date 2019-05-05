2019-05-05T14:50:09+03:00
Спорт

"Крылья Советов" выигрывают у "Уфы" в первом тайме в матче 27 тура РПЛ в Самаре

"Крылья" потеряли двух игроков в первом тайме матча с "Уфой" 5 мая 2019 на Самара Арене
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Крылья были сильнее в первом таймеКрылья были сильнее в первом тайме
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Завершился первый тайм игры 27 тура РПЛ Крылья Советов -Уфа на Самара-Арене. На стадионе наблюдать за игрой в последний день праздничных выходных собрались около 18 тыс. человек. Крылья фанатов порадовали. Уже на 12 минуте Артем Тимофеев удачно обработал случайную передачу и издалека пробил по воротам. Беленов обманулся и самарцы открыли счет.

- Но в этой голевой атаке самарцы потеряли Сергея Корниленко. Он неудачно подвернул ногу и отправился на скамейку, показывая на колено. Вместо него вышел Павел Яковлев, - передает журналист КП-Самара.

На 30 минуте "Крылья" потеряли еще одного игрока. На ровном месте споткнулся Самедов, показывает, что потянул бедро. Александр из-за травмы уже пропускал несколько матчей и, видимо, и сейчас оказался не готов. Его на поле сменил Ваня Вучичевич.

В целом в первом тайме самарцы были активнее, но моменты реализовывать не получалось.

Смотрите прямую трансляцию матча Крылья Советов -Уфа. Следим за результатом во втором тайме

ИСТОЧНИК KP.RU

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