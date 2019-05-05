На день рождения «Крыльям Советов» подарили гигантский торт

СЕГОДНЯ 15:48 2019-05-05T15:51:25+03:00

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В воскресенье, 5 мая, матч «Крылья Советов» - «Уфа» начался с приятного сюрприза для самарского клуба и его болельщиков. На поле вынесли гигантский торт — подарок от "Самарского БКК" на 77-ой день рождения «Крыльев», который клуб отмечал 3 мая этого года. Вес торта 55 кг.

Получать сладкий подарок вышел ветеран команды Валериан Панфилов. Свою благодарность «Крылья» уже выразили на своей официальной странице в Twitter.

55 кг. Спасибо Самарскому булочно-кондитерскому комбинату за крутой подарок! - написала администрация клуба.

Благодарили и болельщики «Крыльев», которых угостили тортом.

- Отличное начало матча! Торт вкусный. Уверен сегодня мы победа будет такой же сладкой, как этот торт, - гордо сказал один из фанатов самарцев.

Кстати, тортом дело не ограничилось. Для «Крыльев» на «Самара Арене» был организован концерт, а на 77 минуте матча с «Уфой» на стадионе раздался звук гармошки и на экране появилась поздравительная открытка.

ИСТОЧНИК KP.RU