2019-05-05T16:08:57+03:00
Происшествия

В Самаре в комплексе отдыха на Московском шоссе загорелась баня

Огонь охватил 100 квадратных метров
Вера ЦЫГАНКОВА
Поделиться:
фото: соцсетифото: соцсети
Изменить размер текста:

Днем в воскресенье, 5 мая, в Самаре на Московском шоссе произошел крупный пожар. В третьем часу самарцы обратили внимание на клубы дыма, поднимающиеся в небо в Кировском районе города, он накрыл улицу Алма-Атинскую и Московское шоссе.

По данным регионального управления МЧС, источником этого дыма оказалась баня на 17 км Московского шоссе. В том районе находится большой комплекс для отдыха. Сообщение о возгорании там поступило на пульт дежурного в 14.45.

Горела баня на площади 100 кв метров, пожар 1 БИС. На его ликвидацию выезжали 26 человек, 5 единиц специальной техники. Угрозы распространения огня не было, - сообщили в главном управлении МЧС России по Самарской области.

По данным спасателей, никто не пострадал. Пожар был локализован в 16.04. Работы по его ликвидации продолжаются. В причинах пожара будут разбираться специалисты, а также подсчитают нанесенный огнем ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На день рождения «Крыльям Советов» подарили гигантский торт
"Крылья Советов" выигрывают у "Уфы" в первом тайме в матче 27 тура РПЛ в Самаре
В Самарской области прошел «белый» дождь с цементной пылью
Билеты на матчи «Крыльев Советов» временно не будут продавать в ТЦ «Сила Спорта»
В Самарской области пенсионерка незаконно продавал алкоголь у себя дома
На подступах к Берлину!: в Самарской области воссоздали события 2 мая 1945 года
Ночью около кафе в Сызрани грабитель-рецидивист сорвал с девушки золотую цепочку
В Самаре на улице Воронежской поймали пьяного таксиста
Погода на 6-7 мая в Самаре: рабочая неделя начнется с дождей и гроз
В Самаре УК ЖКС попросят сменить название, чтобы не нарушать закон
И пушки палят! Посмотреть на репетицию Парада Победы 2019 в Самаре собралось полгорода
В Самаре дачники будут платить за мусор в два раза меньше
Молодежка "Крыльев" проиграла "Уфе" в Самаре на "Металлурге" из-за автогола
В Самаре полтора часа боролись с пожаром на заводе "Электрощит"
Жители Самары чуть не подожгли дом, пытаясь пожарить шашлык на балконе
Во время матча "Крылья Советов" - "Уфа" на "Самара Арене" будет работать бюро находок
В Сызрани ребёнок пострадал в ДТП в "калине", выскочившей на встречку
Чуда не произошло: двое лебедей, испачканных в нефти, умерли в приюте в нацпарке "Самарская лука"
В Крыму владельцев воздушного шара, в котором девочка из Самары чуть не улетела в море, ждет уголовная ответственность
Умерла девушка в Сызрани, которую чуть не разорвало в попавшей в аварию "Приоре"
Жителей Самары приглашают на обед к льву Цезарю
В Самаре на Московском шоссе хулиганы прыгали под машины, а потом избили человека
В Тольятти женщина попросила племянника "ограбить" её, а потом сдала его в полицию