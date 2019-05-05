В Самаре в комплексе отдыха на Московском шоссе загорелась баня

СЕГОДНЯ 16:08 2019-05-05T16:08:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем в воскресенье, 5 мая, в Самаре на Московском шоссе произошел крупный пожар. В третьем часу самарцы обратили внимание на клубы дыма, поднимающиеся в небо в Кировском районе города, он накрыл улицу Алма-Атинскую и Московское шоссе.

По данным регионального управления МЧС, источником этого дыма оказалась баня на 17 км Московского шоссе. В том районе находится большой комплекс для отдыха. Сообщение о возгорании там поступило на пульт дежурного в 14.45.

Горела баня на площади 100 кв метров, пожар 1 БИС. На его ликвидацию выезжали 26 человек, 5 единиц специальной техники. Угрозы распространения огня не было, - сообщили в главном управлении МЧС России по Самарской области.

По данным спасателей, никто не пострадал. Пожар был локализован в 16.04. Работы по его ликвидации продолжаются. В причинах пожара будут разбираться специалисты, а также подсчитают нанесенный огнем ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU