Рыбак из Сызрани поймал редкого румынского карпа

СЕГОДНЯ 18:07 2019-05-05T18:07:14+03:00

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Эта весна выдалась удачной для самарских рыболовов. Одним из успехов недавно похвалился рыбак из Сызрани. Как сообщает "КТВ-Луч", он выловил в районе села Радищево Ульяновской области редкую рыбу - зеркального румынского карпа. Вес улова составил более одного килограмма. Мужчина поймал карпа на обычную удочку на белого и красного опарыша. По словам рыбака, румынский зеркальный карп редко встречается в реках, чаще его можно поймать в частных платных водоемах. Напомним, что в конце апреля в Самаре в парке Металлургов поймали гигантского толстолобика весом больше 15 килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU