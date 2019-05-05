В Тольятти возбуждено уголовное дело против судебного пристава за незаконную депортацию

СЕГОДНЯ 21:00 2019-05-05T21:04:10+03:00

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В Самарской области судебный пристав попал в поле зрение прокуратуры. Мужчина поторопился с в выполнением своих профессиональных обязанностей. В отношении сотрудника службы судебных пристав из Тольятти было заведено уголовное дело по статье "Халатность".

Его основания всплыли в ходе прокурорской проверки. Так, выяснилось, что пристав в рамках исполнительного производства депортировал некоего гражданина Джурахонова за пределы России по решению суда. Однако, решение к тому времени еще не вступило в силу, и Джурахонов мог его обжаловать, что и сделал позже. Но прежде пристав выслал мужчину из страны, чем лишил его возможности присутствовать на суде по рассмотрению его жалобы. Такое мнение выразила прокуратура.

Сейчас прокуроры контролируют ход следствия. Судебному приставу грозят штраф, исправительные работы или арест.

ИСТОЧНИК KP.RU