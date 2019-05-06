Было похоже на взрывы: на станции метро «Московская» задымились рельсы
Ночью с воскресенье на понедельник, 6 мая, в самарском метро произошло ЧП. Сначала очевидцы сообщили в социальных сетях о взрывах на станции метро «Московская». Их услышали около 23 часов.
- Взрывы в метро Московское. Примерно в 23 часа. Стояли на станции, ждали поезд... неожиданно произошло не сколько хлопков с сильным задымлением, потом начало искрить... начало гореть и снова несколько хлопков... Судя по запаху, рискну предположить, что какие-то проблемы с проводкой из-за дождя, - написала в социальных сетях местная жительница Мария Гусева.
Однако остальные попросили ее не нагнетать ситуацию и объяснили, что за взрыв могли принять просто хлопки. Их причиной могло стать замыкание короткого рельса.
- Взрывы были примерно такие, как баллончик взрывается.
После этих хлопков произошло задымление. По словам очевидцев, в тот момент на станции метро «Московская» находились 10-15 человек. Информации о пострадавших пока нет.
ИСТОЧНИК KP.RU