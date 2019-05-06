2019-05-06T08:01:24+03:00
Происшествия

В Самаре безработный парень отбирал деньги у пенсионерок

В общей сложности добычей преступника стали 2,5 тысячи рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарцу грозит до 7 лет лишения свободыСамарцу грозит до 7 лет лишения свободыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре полицейские задержали преступника, который нападал на пожилых женщин и отбирал у них ценности. Жертвами злоумышленника стали две пенсионерки. Одну из них грабитель подкараулил в арке между жилыми домами на Заводском шоссе, а во втором случае он напал на женщину прямо в ее квартире.

- У первой пенсионерки преступник вырвал из рук сумку и забрал оттуда 1,5 тысячи рублей, а у второй он отобрал 1 тысячу рублей, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

На основе показаний свидетелей и примет нападавшего полицейские выяснили, что к совершению грабежей может быть причастен безработный 25-летний самарец, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи, угоны и мошенничества. Как оказалось, молодой человек жил в одном доме вместе с одной из потерпевших. В отношении парня следователи возбудили уголовные дела по статье «Грабеж». Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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