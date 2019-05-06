В Самаре в районе Постникова оврага стояли трамваи

СЕГОДНЯ 08:14 2019-05-06T08:14:09+03:00

Многим пассажирам пришлось пересаживаться на другой транспорт

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Утром в понедельник, 6 мая, на улице Ново-Садовой в Самаре оказалось парализовано движение трамваев. Составы встали примерно в 7:40 на пересечении с улицей Николая Панова по направлению «в город».

- Трамваи стояли от улицы Николая Панова в сторону проспекта Масленникова. Примерно 10 трамваев скопилось. Пассажиры, кто пешком шел, кто на другой транспорт пересаживался, - сообщили в соцсетях очевидцы.

Как рассказали в МП «Трамвайно-троллейбусное управление», движение на путях стояло из-за технической неисправности вагона трамвая № 20. На место выезжала аварийная бригада. Трамваи вновь поехали в 8:05.

ИСТОЧНИК KP.RU