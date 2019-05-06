2019-05-06T08:34:25+03:00
Происшествия

В Новокуйбышевске из-за сообщения о минировании эвакуировали ТЦ «Сити Парк»

Здание обследовали кинологи с собаками
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Екатерина Скворцова / Подслушано Новокуйбышевск newФото: Екатерина Скворцова / Подслушано Новокуйбышевск newФото: vk.com
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В воскресенье, 5 мая, около восьми часов вечера из торгового центра «Сити Парк» в Новокуйбышевске эвакуировали всех посетителей и сотрудников. На место происшествия съехались сотрудники МЧС, скорой помощи и полиции. Людей отвели на безопасное расстояние и оцепили территорию ТЦ. Как выяснилось, кто-то сообщил в оперативные службы, что здание «Сити Парка» заминировано.

- Все службы Новокуйбышевска проверяют информацию о заминировании ТЦ «Сити Парк». Здание обследовали кинологи, - сообщил в Твиттере глава города Владимир Фомин.

На место ЧП выезжали медики скорой помощи, сотрудники МЧС и полиция Фото: vk.com

На место ЧП выезжали медики скорой помощи, сотрудники МЧС и полицияФото: vk.com

По словам местных жителей, специалисты закончили проверку в торговом центре около 11 часов вечера. Судя по всему, ничего опасного они там не обнаружили, потому что сотрудникам ТЦ позволили вернуться на рабочие места и закончить смены. Подробности случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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