В Новокуйбышевске из-за сообщения о минировании эвакуировали ТЦ «Сити Парк»

СЕГОДНЯ 08:34 2019-05-06T08:34:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 5 мая, около восьми часов вечера из торгового центра «Сити Парк» в Новокуйбышевске эвакуировали всех посетителей и сотрудников. На место происшествия съехались сотрудники МЧС, скорой помощи и полиции. Людей отвели на безопасное расстояние и оцепили территорию ТЦ. Как выяснилось, кто-то сообщил в оперативные службы, что здание «Сити Парка» заминировано.

- Все службы Новокуйбышевска проверяют информацию о заминировании ТЦ «Сити Парк». Здание обследовали кинологи, - сообщил в Твиттере глава города Владимир Фомин.

На место ЧП выезжали медики скорой помощи, сотрудники МЧС и полицияФото: vk.com

По словам местных жителей, специалисты закончили проверку в торговом центре около 11 часов вечера. Судя по всему, ничего опасного они там не обнаружили, потому что сотрудникам ТЦ позволили вернуться на рабочие места и закончить смены. Подробности случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU